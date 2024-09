Wenn unbescholtene Bürger das erste Mal einen Gerichtssaal von innen sehen, prallen meist Welten aufeinander. Denn die große Allgemeinheit hat in ihrem Leben eher wenig mit der Justiz am Hut. Die Direktorin des Weinheimer Amtsgerichts, Eva Lösche, möchte, dass sich das ändert. Sie will das Gebäude für Kunst, Kultur und gesellschaftliche Diskurse öffnen. Dass die Veranstaltung, die hierfür den Start markieren wird, den Namen „Zwei Welten“ trägt, ist aus mehreren Gründen passend.