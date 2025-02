Schnipp Schnapp Schlips ab: Das waren die Rathausstürme in Weinheim und der Region

Weinheim/Region. Der Donnerstag vor Aschermittwoch ist der Schmutzige Donnerstag - oder Weiberfastnacht. Der Tag markiert den Übergang von Sitzungs- zur Straßenfastnacht. Zumeist sind es Frauen, als Hexen verkleidet, die die Rathäuser stürmen und den Bürgermeistern die Schlipse abschneiden. So lief der Brauch in diesem Jahr in Weinheim, Hemsbach, Wald-Michelbach, Hirschberg, Absteinach und Co. ab.