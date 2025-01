Schriesheim: 180.000 Euro Sachschaden durch Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand in Schriesheim ist am frühen Sonntagmorgen, 12.1., eine Frau verletzt worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei 180 000 Euro. Das Mehrparteienhaus ist durch das Feuer vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr wurde laut Kommandant Oliver Scherer um 6.43 Uhr alarmiert. Als er vor Ort in der Talstraße eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Entgegen erster Hinweise war das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt.