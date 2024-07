Schutz vor Einbrechern: 7 Tipps der Weinheimer Polizei

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Einbrüchen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Die Täter nutzten oft offenstehende Türen oder Fenster, um sich Zutritt zu verschiedenen Anwesen zu verschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Erst am vergangenen Sonntag gelangte ein unbekannter Täter gegen 14.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Weberstraße in Weinheim. Die unverschlossene Wohnungstür wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Beim Erblicken des Wohnungsinhabers ergriff der Einbrecher ohne Diebesgut die Flucht. Er wurde als kleiner als 170 Zentimeter beschrieben, mit rundem Gesicht, dunklen Augen, kurzen dunklen Haaren, Drei-Tage-Bart und buschigen Augenbrauen. Der Mann trug eine dunkelblaue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Basecap. Ein zweiter Mann, der vor dem Mehrfamilienhaus wartete, floh ebenfalls. Eine Täterbeschreibung zu diesem Mann liegt nicht vor.