Umzug

So schön war der Weinheimer Sommertagszug

Tausende Kinder vertreiben beim größten Umzug an der Bergstraße den Winter.

Zum Abschluss das Beste: Kaum 30 Sekunden brauchte der Schneemann, um in Flammen aufzugehen. Foto: Philipp Reimer
Zum Abschluss das Beste: Kaum 30 Sekunden brauchte der Schneemann, um in Flammen aufzugehen.
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13.03.2026

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