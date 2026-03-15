So schön war der Weinheimer Sommertagszug

Kolorierte Archivbilder: Der Weinheimer Sommertagszug im Laufe der Jahrzehnte

Jedes Jahr verabschieden sich Tausende Kinder in Weinheim vom Winter. Wir haben alte Archivbilder zum Sommertagszug ausgegraben und mit KI koloriert. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise und erleben sie die Sommertagszüge von früher.