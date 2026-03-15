Umzug So schön war der Weinheimer Sommertagszug Tausende Kinder vertreiben beim größten Umzug an der Bergstraße den Winter. 15.03.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Zum Abschluss das Beste: Kaum 30 Sekunden brauchte der Schneemann, um in Flammen aufzugehen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: