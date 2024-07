So schön wird Weinheims kleinstes (öffentliches) Hallenbad bald sein

Es ist Weinheims kleinstes öffentliches Hallenbad und trotzdem ist es für viele Menschen eine Herzensangelegenheit: das Viktor-Dulger-Bad im Ortsteil Hohensachsen. Nun wird es saniert, schon am nächsten Montag soll's losgehen. Ein Fachingenieurbüro wird den Spannbeton in der Schwimmhalle auf mögliche Schäden durch die chlorhaltige Luft prüfen. Zudem stehen bauphysikalische Untersuchungen an der Außenhülle des Gebäudes an, um den Vorgaben des Klimaschutzpakts des Landes Baden-Württemberg gerecht zu werden, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das Rathaus nennt erste Detials, was sich im Voktor-Dulger-Bad alles ändern wird. Und das ist eine ganze Menge.