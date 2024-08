Spiele-Insel in der Hemsbacher Bachgasse schließt für immer

Am Ende muss sie doch weinen. Diana Bäurle ringt um Fassung, wenn sie daran denkt, mit welchen Gefühlen sie heute um 13 Uhr zum letzten Mal die Tür der „Spiele-Insel“ in Hemsbach schließen wird. Zwölf Jahre lang hat sie alles verkauft, was Kinderherzen höherschlagen lässt, und hat sich mit ihnen gefreut. „Die Freude der Kinder war das schönste Geschenk“, sagt sie. Heute ist damit Schluss: Die „Spiele-Insel“ in der mittleren Bachgasse schließt für immer.