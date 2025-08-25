Ruckzuck Tiefdruck

Sprinkleranlage in Weinheimer Tiefgarage ruft Feuerwehr auf den Plan

Dieser Einsatz hätte sich verhindern lassen ...

Die Brandschützer rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen in die Bismarckstraße aus. Foto: Gabriel Schwab
Die Brandschützer rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen in die Bismarckstraße aus.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite