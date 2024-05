Stadt Weinheim saniert die Straße im kleinsten Ortsteil

Wenn man klein ist, dann hat man es manchmal schwer. Das wissen die Ortsteile von Weinheim nur zu gut. Immerhin gibt es nun gute Nachrichten für die Menschen in Ritschweier, dem kleinsten Ortsteil von Weinheim: Im Moment ist die Ortseinfahrt- und der vordere Bereich der Durchfahrt des kleinsten Weinheimer Ortsteils Ritschweier noch eine Buckelpiste mit vielen Schlaglöchern. Über Sommer wird der Teilabschnitt der Zufahrt von Hohensachsen von Grund auf erneuert. Der Gemeinderat hat neulich schon die dazu nötigen Beschlüsse getroffen. Für die Maßnahme nimmt die Stadt rund 380.000 Euro in die Hand. Ausgeführt wird die Sanierung von der Firma Schön in Speyer, heißt es in einer Pressemitteilung.