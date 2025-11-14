Wie Familien den Balanceakt zwischen Liebe, Leistung und Leben meistern
Diese Serie ist eine Einladung, Familien neu zu sehen: in ihrem Chaos, ihrer Wärme und ihrer Stärke. Wir erzählen Geschichten voller Echtheit, Streit, und Glück – und voller Antworten auf die Frage: Wie schaffen wir das eigentlich jeden Tag?
Familie – das ist Chaos, Nähe, Streit und Glück zugleich. Unsere Serie erzählt von Eltern, Kindern, Großeltern und Lehrkräften, die zwischen Schulstress und Familienritualen versuchen, das Beste aus jedem Tag zu machen.
Noch nie war es so anspruchsvoll, Kinder großzuziehen – und zugleich so wichtig, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Zwischen Termindruck und Trotzphase, zwischen Werten, WhatsApp-Gruppen und der Frage nach dem richtigen Weg: Familien tragen heute mehr Verantwortung denn je. Unsere neue Serie erzählt vom Alltag, der fordert – und von Momenten, die tragen.
Wir treffen die Schreinerfamilie Klemm aus Weinheim, die zeigt, was Zusammenhalt bedeutet. Wir hören von Lehrerinnen, die mit Mobbing an Schulen kämpfen, und von Familien, die ADHS nicht als Makel, sondern als Chance zum Umdenken begreifen.
Wir schauen auf die ganz Kleinen, die schon mit fünf den Ball und den Teamgeist für sich entdecken – und auf die großen Momente, wenn Weihnachtsmärkte zum Ort der Nähe werden. Und dann ist da noch Paulina Kühn – Kinderstar, Verkäuferin, Mutmacherin –, die beweist, dass Lebensfreude viele Gesichter hat.
Und wenn bei „Benny der Bär“ Kinder lachen und Eltern loslassen, zeigt sich: Familie kann auch leicht sein.
Diese Serie will Mut machen. Denn Familie, Schule und Gesellschaft – sie alle bilden das Netz, das unsere Kinder trägt. Und wir alle sind Teil davon.
Neue und bereits erschienene Inhalte bündeln wir hier für Sie hier.
Ihre Bettina Wolf