Mut, Miteinander und Momente, die zählen

Wie Familien den Balanceakt zwischen Liebe, Leistung und Leben meistern

Diese Serie ist eine Einladung, Familien neu zu sehen: in ihrem Chaos, ihrer Wärme und ihrer Stärke. Wir erzählen Geschichten voller Echtheit, Streit, und Glück – und voller Antworten auf die Frage: Wie schaffen wir das eigentlich jeden Tag?

Termindruck, Trotzphase, WhatsApp-Gruppen und Wertefragen: Familien jonglieren heute mehr denn je – und meistern doch jeden Tag. Foto: AdobeStock
Termindruck, Trotzphase, WhatsApp-Gruppen und Wertefragen: Familien jonglieren heute mehr denn je – und meistern doch jeden Tag.

Familie – das ist Chaos, Nähe, Streit und Glück zugleich. Unsere Serie erzählt von Eltern, Kindern, Großeltern und Lehrkräften, die zwischen Schulstress und Familienritualen versuchen, das Beste aus jedem Tag zu machen.

Noch nie war es so anspruchsvoll, Kinder großzuziehen – und zugleich so wichtig, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Zwischen Termindruck und Trotzphase, zwischen Werten, WhatsApp-Gruppen und der Frage nach dem richtigen Weg: Familien tragen heute mehr Verantwortung denn je. Unsere neue Serie erzählt vom Alltag, der fordert – und von Momenten, die tragen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wir treffen die Schreinerfamilie Klemm aus Weinheim, die zeigt, was Zusammenhalt bedeutet. Wir hören von Lehrerinnen, die mit Mobbing an Schulen kämpfen, und von Familien, die ADHS nicht als Makel, sondern als Chance zum Umdenken begreifen.

Wir schauen auf die ganz Kleinen, die schon mit fünf den Ball und den Teamgeist für sich entdecken – und auf die großen Momente, wenn Weihnachtsmärkte zum Ort der Nähe werden. Und dann ist da noch Paulina Kühn – Kinderstar, Verkäuferin, Mutmacherin –, die beweist, dass Lebensfreude viele Gesichter hat.

Und wenn bei „Benny der Bär“ Kinder lachen und Eltern loslassen, zeigt sich: Familie kann auch leicht sein.

Diese Serie will Mut machen. Denn Familie, Schule und Gesellschaft – sie alle bilden das Netz, das unsere Kinder trägt. Und wir alle sind Teil davon.

Neue und bereits erschienene Inhalte bündeln wir hier für Sie hier.

Über Feedback und Tipps, Anregungen und Kritik freuen wir uns sehr. Schicken Sie uns diese gerne per E-Mail an: familie@diesbachmedien.de

Ihre Bettina Wolf

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die besten Geschichten schreibt der Familienalltag – wir erzählen sie
Themenwoche Familie und Schule

Die besten Geschichten schreibt der Familienalltag – wir erzählen sie

Familienleben ist Trubel, Liebe und Lachen zugleich. Unsere Serie „Familie und Schule“ zeigt, wie Eltern, Großeltern, Kinder und Lehrkräfte mit Herausforderungen umgehen – und wo sie neue Stärke finden.

20.11.2025

Ehrenamtstag Weinheim: Ein Schlosshof voller Ehrenamt
Soziales Rückgrat der Gesellschaft

Ehrenamtstag Weinheim: Ein Schlosshof voller Ehrenamt

Hunderte Weinheimer Bürger trafen sich auf Einladung der Stadt zum Ehrenamtstag. Dankesrede von Oberbürgermeister Just - Spitzenkoch Tristan Brandt zapfte das Bier.

18.07.2025

Bisher stärkstes Beben der Santorini-Serie: Stärke von 5,3
Naturphänomen

Bisher stärkstes Beben der Santorini-Serie: Stärke von 5,3

Im Schnitt wackelt die Erde nahe der griechischen Insel derzeit fünfmal pro Stunde. Jetzt haben Experten das bislang stärkste Beben registriert.

11.02.2025

Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien
Ausflugstipps für Familien

Die WNOZ-Ausflugstipps für Familien

Hier kommen unsere WNOZ-Redaktionstipps für Ausflüge mit der Familie am Wochenende.

23.02.2024

Gesellschaft

Tag der Familien: Jede zweite Hesse lebt mit Kind

11.05.2023