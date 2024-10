Straßenbahn kollidiert in Dossenheim mit Mercedes-Benz

Am Donnerstag, 17. Oktober, kollidierte eine Straßenbahn gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich Neckarstraße/Bergstraße in Dossenheim mit einem Mercedes-Benz. Wie die Polizei berichtet, missachtete der 33-jährige Straßenbahnfahrer ersten Ermittlungen zufolge ein Halte-Signal und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierte er mit dem Mercedes-Benz eines 89-Jährigen, der die Neckarstraße entlangfuhr und den Bahnübergang bei grüner Ampel querte, um in die Bahnhofstraße zu gelangen.