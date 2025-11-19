The Different Stars im StudioD der WNOZ – Gewinnspiel läuft!

Weinheim. Seit vier Jahren stehen The Different Stars für gelebte Vielfalt und musikalische Leidenschaft. Die Band, in der vier Musiker mit Behinderung gemeinsam mit zwei Heilerziehungspflegerinnen und -pflegern sowie einem Musikpädagogen des Pilgerhauses Weinheim auftreten, verfolgt ein klares Anliegen: Durch Musik auf das Thema Inklusion aufmerksam machen und Berührungsängste abbauen. Zur Gewinnspielfrage.

Musik als gemeinsamer Ausdruck

Max (Schlagzeug) sowie Cedrik, Alex und Christian (Gesang) bilden den Kern der Band. Unterstützt werden sie von Wisam (Gesang), Anton (Gitarre) und Johannes (Klavier, Produktion). Gemeinsam schreiben sie eigene Songs, die vom Anderssein, vom Zusammenhalt und von der Kraft der Gemeinschaft erzählen. Ihre Botschaft: Eine Behinderung ist keine Grenze, sondern eine andere Form des Ausdrucks und der Wahrnehmung.

Bühnenpräsenz und erste EP

Im September hat die Band ihre erste gemeinsame EP mit insgesamt vier Songs veröffentlicht. Die Songs sind auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören und auch als CD erhältlich. The Different Stars gehören inzwischen fest zum Programm vieler regionaler Veranstaltungen. Im Sommer traten sie beim Fair All Festival im Weinheimer Schlosshof auf, sowie beim 175. Jubiläum des Pilgerhauses, sowie weitere Kulturveranstaltungen. Die Auftritte der Gruppe sind energiegeladen, nah und mitreißend. So verspricht auch der Abend im StudioD ein ganz besonderer zu werden.

Foto: Thomas Rittelmann Beim Jubiläum des Pilgerhauses Weinheim präsentierten The Different Stars ihre EP - zu Hören auf den gängigen Streamingkanälen.

Ein musikalisches Zeichen für Teilhabe

Mit ihren Konzerten wollen The Different Stars nicht nur unterhalten, sondern auch ein Zeichen setzen: für gegenseitige Anerkennung, für eine offene Gesellschaft und für mehr Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander. Die Band hat auf der Bühne mächtig Spaß, der sich auch auf das Publikum überträgt. Mitsingen und Mittanzen ausdrücklich erwünscht.

Der Auftritt im StudioD

Die Band tritt am 18. Dezember zum ersten Mal auf der kleinen, aber feinen Redaktionsbühne für den guten Zweck auf. Spielfreude pur, kühle Getränke und die unverwechselbare Wohnzimmer-Atmosphäre im Hause der WNOZ. Auch in der letzten Ausgabe des StudioD 2025 werden mithilfe des Getränkeverkaufs – mit freundlicher Unterstützung der Woinemer Hausbrauerei – Spenden für das Weinheimer Tierheim gesammelt.

Am 18. Dezember noch keine Pläne? Dann jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein exklusives Konzert in der WNOZ-Redaktion erleben. Wie immer gibt es die Tickets nur hier zu gewinnen. Dieses Mal verlosen wir 25x2 Plätze. Einfach die untenstehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und im Lostopf sein und The Different Stars in Wohnzimmer-Atmosphäre erleben.

