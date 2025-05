Verkehrschaos in Weinheim nach Sperrung von Saukopftunnel und Unfall 

Weinheim. Nach der Sperrung des Saukopftunnels hat ein Verkehrsunfall am Dienstagabend zusätzlich zu einem Verkehrschaos in Weinheim geführt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr gegen 18.30 Uhr direkt am Rewe-Center an der Kreuzung Mannheimer Straße / Berliner Platz.