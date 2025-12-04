Von der Krise zur Kraft: Lesung und Vernissage mit Nicole Förderer in Weinheim
Am 7. Dezember um 17.30 Uhr laden die Weinheimer "Bistronauten" zu einem besonderen Abend: Nicole Förderer aus Hirschberg präsentiert ihr erstes Buch „Mothers on Fire“ – eine kraftvolle, persönliche und schonungslose Auseinandersetzung mit dem deutschen Gesundheitssystem, das für Familien mit chronisch oder selten erkrankten Kindern oft zur Belastungsprobe wird. Begleitet wird die Lesung von einer Vernissage mit Bildern lokaler Künstler.