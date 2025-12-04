Bild
Buchpremiere

Von der Krise zur Kraft: Lesung und Vernissage mit Nicole Förderer in Weinheim

Am 7. Dezember um 17.30 Uhr laden die Weinheimer "Bistronauten" zu einem besonderen Abend: Nicole Förderer aus Hirschberg präsentiert ihr erstes Buch „Mothers on Fire“ – eine kraftvolle, persönliche und schonungslose Auseinandersetzung mit dem deutschen Gesundheitssystem, das für Familien mit chronisch oder selten erkrankten Kindern oft zur Belastungsprobe wird. Begleitet wird die Lesung von einer Vernissage mit Bildern lokaler Künstler.

Nicole Förderer schildert den Weg ihrer Familie mit einem Kind mit seltener Erkrankung und spricht über Verantwortung, Gemeinschaft und Veränderung. Die Veranstaltung startet am 7. Dezember um 17.30 Uhr. Foto: Roland Robra
Nicole Förderer schildert den Weg ihrer Familie mit einem Kind mit seltener Erkrankung und spricht über Verantwortung, Gemeinschaft und Veränderung. Die Veranstaltung startet am 7. Dezember um 17.30 Uhr.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gorxheimertal: „Schneewittchen“ zieht ins Rathaus ein
Kultur

Gorxheimertal: „Schneewittchen“ zieht ins Rathaus ein

Vernissage am Donnerstag, 20. November, widmet sich dem Märchenstoff des Weinheimers Albert Ludwig Grimm.

17.11.2025

Großeinsatz in München

Oktoberfest öffnet um 17.30 Uhr

01.10.2025

17-jährige Künstlerin aus Gorxeimertal stellt bei Landrat Christian Engelhardt aus
Vernissage

17-jährige Künstlerin aus Gorxeimertal stellt bei Landrat Christian Engelhardt aus

Zusammen mit ihrer Mutter Dr. Nicole Hilkert stellt Cosima (17) Kunstwerke im Besprechungszimmer des Landrats aus. Wie sie in ihren Bildern das Thema Kommunikation behandeln.

24.01.2025

Wie eine Mutter aus Hirschberg für ein gerechteres Gesundheitssystem kämpft
Hirschberg

Wie eine Mutter aus Hirschberg für ein gerechteres Gesundheitssystem kämpft

Die Hirschbergerin Nicole Binuya nimmt mit dem Projekt Mia-Hospital Probleme im deutschen Gesundheitssystem selbst in die Hand.

06.09.2024

Fünf Jahrzehnte Kunstförderung
Kunstvernissage

Fünf Jahrzehnte Kunstförderung

Vernissage in Ladenburg anlässlich des Formats Jubiläumsformat „Radiale – 50 Jahre Kunst im Kreis“.

10.05.2023