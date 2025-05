Warum es derzeit so viele Touris in Weinheim gibt

Weinheim. Wer dieser Tage durch Weinheim spaziert, begegnet zahlreichen Menschen in der Innenstadt. Bei genauerem Hinsehen fallen fremde Kennzeichen an Autos, bunte Stadtpläne in den Händen und suchende Blicke in den Gesichtern auf – es wirkt, als seien deutlich mehr Touristen unterwegs. Doch täuscht der Eindruck, oder zieht es tatsächlich mehr Besucher in die Zweiburgenstadt?