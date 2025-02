Weinheim. Das Datum passt wie der Deckel zum Kochtopf: Am Samstag, 8. März, findet in Weinheim zwischen alten Mauern die nächste Führung mit dem Titel „Weibergedöns“ statt. Der 8. März ist der Internationaler Frauentag, den es seit 1911 gibt. Er würdigt starke und kämpferische Frauen der Geschichte, die die Stadt Weinheim in einer Pressemeldung mitteilt.