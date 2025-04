Weinheim als Klimaschutzkommune ausgezeichnet

Weinheim. Jetzt kann es jeder sehen: In Weinheim wird Klimaschutz großgeschrieben. Mit dem European Energy Award (eea) ist Weinheim nun als Klimaschutzkommune ausgezeichnet, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilte. Am Weinheimer Hauptbahnhof wurde jetzt das Schild aufgestellt, das Oberbürgermeister Manuel Just bei der feierlichen Preisverleihung im Februar in Freiburg in Empfang nehmen konnte.