Weinheim erhält für Klimaschutz European Energy Award

Weinheim. Bald steht es gut sichtbar in der Stadt, ähnlich wie ein Ortsschild: Klimaschutzkommune Weinheim. Ausgezeichnet mit dem European Energy Award (eea), nahm Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Ute Timmermann das Schild bei der Verleihungsveranstaltung in Freiburg entgegen. Es ist die Visitenkarte einer klimafreundlichen Stadt.