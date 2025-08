Heimattage

Die „Die Brüder Hirsch“ als Open-Air-Theater im Weinheimer Schlosspark

Am 16. und 17. August in Weinheim an der Zeder im kleinen Schlosspark - Theaterstück nach einer wahren Geschichte über zwei Brüder. Musikalisch begleitet von Thorsten Gellings an den Percussions und Mimi Grimm mit Kontrabass und Gesang.