Weinheim: Einbruch bei Seniorin - mehrere tausend Euro Schaden

Weinheim. Unbekannte sind am Dienstag in die Wohnung einer Seniorin eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter gegen Mittag über die Eingangstür Zutritt zur Wohnung in der Schollstraße im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden. (sig)