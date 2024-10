Weinheim: „Jedes Mal wie ein kleines Erdbeben“

Marc Köhler schaut mit seiner Frau und seinen drei Kindern abends gemütlich eine TV-Serie, als plötzlich die Gläser auf dem Tisch vibrieren – das ganze Haus scheint für Sekundenbruchteile zu wackeln. Dann ist der Spuk wieder vorbei. In der Berliner Straße auf der Waid in Weinheim kämpfen die Anwohner seit vielen Jahren mit diesem Problem. Der Grund: Tonnenschwere Lkws brettern immer wieder durch die marode Straße, obwohl sie dort eigentlich gar nicht fahren dürften. Durch die Erschütterungen werden wohl die angrenzenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen.