Weinheim: Julie Schubert will das Ehrenamt im Bodelschwingh-Heim wiederbeleben

Weinheim. Das Weinheimer Bodelschwingh-Heim strebt eine Wiederbelebung des Ehrenamts in der Einrichtung an. Einst waren bis zu 50 Menschen im Dienst für den Nächsten in der Seniorenresidenz. Doch stellte die Corona-Pandemie, während der die alten Menschen lange Phasen ohne Besuch waren, hierbei einen Einschnitt dar – einen, von dem sich das ehrenamtliche Engagement heute noch erholen muss.