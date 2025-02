Weinheim: Kabelschaden in der Hauptstraße - Grabengasse gesperrt

Weinheim. Aufgrund eines Kabelschadens in der Weinheimer Hauptstraße, bleibt die Grabengasse wohl bis Freitagmorgen gesperrt. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, beklagte sich ein Anwohner bei den Stadtwerken am Mittwochmorgen über Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung. Durch den Einsatz eines Saugbaggers der Firma Schnell konnte der Schaden einer Muffe in 1,5 Metern Tiefe rasch gefunden werden. Die Reparatur des Kabelschadens hat gleich begonnen, wird aber wahrscheinlich noch den ganzen Donnerstag dauern. Für diesen Zeitraum ist eine Sperrung der Grabengasse in Richtung Marktplatz aber unvermeidbar. Ab Freitagmorgen soll die Grabengasse wieder frei befahrbar sein. Der Amtshausplatz und die Wege in Richtung Grundelbachstraße können über die Rote-Turm-Straße/Mittelgasse angefahren werden. (heh)