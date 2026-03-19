Weinheim: Mann trägt Fahrrad auf dem Rücken - wem gehört der Drahtesel?
Ein Mann hat am späten Mittwochabend ein gesichertes Fahrrad auf dem Rücken getragen. Woher er das Rad hatte und wem es gehört, konnte nicht abschließend geklärt werden.
Weinheim. Zwei Polizeibeamte des Reviers Weinheim haben am späten Mittwochabend in Weinheim ein Fahrrad sichergestellt. Wie die polizei berichtet, wurden die Ordnungshüter zuvor auf einen Mann aufmerksam gemacht, der im Bereich der Haltestelle Blumenstraße ein mit Faltschloss gesichertes Gravelbike der Marke Rose auf dem Rücken trug. Als die Polizisten den 35-Jährigen kontrollierten, konnte er keine gesicherten Angaben zur Herkunft des Rades machen.
Personen, die das Fahrrad erkennen oder Angaben zur Herkunft geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003 0 zu wenden. (heh)