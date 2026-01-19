Weinheim präsentiert sich auf Tourismusmesse mit neuem Slogan
Weinheim "im Süden ganz oben" – das ist der Slogan der neuen Tourismus-GmbH für den Norden-Baden-Württembergs "Tourimia". Auf der CMT präsentiert sich Weinheim mit der neuen Tourismusvereinigung und hat hohen Besuch am Stand.
Weinheim. Mit dem Slogan „Im Süden ganz oben“ startet die neu gegründete Tourismusvereinigung „Tourimia“ in den Wettbewerb um Gäste – und Weinheim ist von Anfang an mit dabei. Die Stadt präsentiert sich auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus, als Teil einer neuen Destination im Norden Baden-Württembergs.
Die neue touristische Großregion vereint das Heilbronner Land, den Kraichgau, die Hohenlohe, das Liebliche Taubertal, den Odenwald sowie den Rhein-Neckar-Kreis, zu dem auch Weinheim gehört. Ziel ist es, gemeinsam im Kreis der etablierten Urlaubsregionen wie Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee sichtbarer zu werden.
Prominenter Besuch am „Tourimia“-Stand
Am Montag nach dem ersten Messewochenende war der neue Tourimia-Stand in Halle 6 gut besucht: Vertreterinnen und Vertreter der baden-württembergischen Tourismusorganisationen sowie politische Entscheidungsträger – darunter Landrat Stefan Dallinger und Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises – informierten sich vor Ort.
Auch Cornelia Eicher, Leiterin des Weinheimer Stadttourismus, war dabei. Sie durfte in den ersten Tagen ein „Weinheimer Fenster“ am Gemeinschaftsstand öffnen und präsentierte die Stadt als attraktives Reiseziel. Ihrer Einschätzung nach ist das Interesse an der neuen Destination groß – die Rückmeldungen seien durchweg positiv.
Weinheim als Perle im neuen Verbund
Mit seinen Sehenswürdigkeiten, dem kulturellen Angebot, seiner bekannten Gastlichkeit und den vielfältigen Stadtführungen zählt Weinheim zu den touristischen „Perlen“ im neuen Verbund. Noch bis einschließlich Dienstag präsentiert sich die Zweiburgenstadt auf der CMT in Stuttgart – und steht damit im Süden ganz oben.
Weitere Informationen zur neuen Tourismus GmbH und ihren Angeboten gibt es unter: www.imsuedenganzoben.de