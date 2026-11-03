Weinheim: Unbekannte zerkratzen Auto in der Königsberger Straße
In Weinheim haben Unbekannte ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei ermittelt und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Weinheim. Unbekannte Täter haben ein in der Königsberger Straße in Weinheim geparktes Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, soll sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntag, 1. November, und Montag, 2. November, ereignet haben. Die Täter zerkratzten beide Türen auf der Beifahrerseite mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06201 1003 0 entgegen.