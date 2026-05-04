Blaulicht

Weinheim: Unfall auf A5 mit mehreren Fahrzeugen

Ein Unfall mit einem Lkw und mehreren Autos sorgt auf der A5 bei Weinheim derzeit für Verkehrsbehinderungen. Was dazu bekannt ist.

Derzeit kommt es auf der A5 zwischen dem Kreuz Weinheim und der Ausfahrt Hirschberg wegen eines Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Derzeit kommt es auf der A5 zwischen dem Kreuz Weinheim und der Ausfahrt Hirschberg wegen eines Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolfoto)

Weinheim. Wegen eines Unfalls zwischen einem Lkw und mehreren Autos kommt es am Morgen auf der A5 in Richtung Süden zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen kurz nach 7.30 Uhr zwischen dem Kreuz Weinheim und der Ausfahrt Hirschberg.

Zum genauen Unfallhergang und zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor. Wegen des Unfalls kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollen das Gebiet weiträumig umfahren. (tak)

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