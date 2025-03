Weinheim wird zur größten Pralinentheke Deutschlands

Weinheim. Der German Chocolate Award hat in seiner fünften Ausgabe einmal mehr Maßstäbe gesetzt. Mit tausenden eingesandten Pralinen und Schokoladenprodukten in beeindruckenden 278 Sorten – nahezu doppelt so viele wie im zurückliegenden Jahr – wandelte sich die Bundesakademie Weinheim für einen Tag zur größten Pralinentheke Deutschlands. Die Einsendungen kamen dabei nicht nur aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch aus Estland und den USA.