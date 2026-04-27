Verkehr

Weinheim/Birkenau: Sperrung an Carlebachmühle

Zwischen Weinheim und Birkenau ist eine Spur gesperrt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Foto: Andreas Ullrich
Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Weinheim/Birkenau. Wegen Bodenuntersuchungen ist auf der Birkenauer Talstraße zwischen Weinheim und Birkenau am Montag eine Spur gesperrt. Laut VerkehrsInfo BW besteht die Sperrung seit 7.30 Uhr und soll gegen 17 Uhr beendet sein. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt und an der gesperrten Stelle auf Höhe der Carlebachmühle vorbeigeleitet. Es kann zu Stau kommen. (sig)

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