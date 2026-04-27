Weinheim/Birkenau: Sperrung an Carlebachmühle
Zwischen Weinheim und Birkenau ist eine Spur gesperrt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Weinheim/Birkenau. Wegen Bodenuntersuchungen ist auf der Birkenauer Talstraße zwischen Weinheim und Birkenau am Montag eine Spur gesperrt. Laut VerkehrsInfo BW besteht die Sperrung seit 7.30 Uhr und soll gegen 17 Uhr beendet sein. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt und an der gesperrten Stelle auf Höhe der Carlebachmühle vorbeigeleitet. Es kann zu Stau kommen. (sig)