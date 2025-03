Weinheim. Für Jens Reschka neigt sich der Arbeitstag an einem gewöhnlichen Mittwoch dem Ende zu. Der 68-Jährige steht wie gewohnt hinter der Ladentheke des „Knobelbechers“, seinem kleinen Geschäft für Armee- und Freizeitbedarf in Weinheim. Da betreten zwei Männer den Laden – sichtlich angetrunken, mit schwankendem Gang. Was sich gleich in dem Geschäft abspielen sollte, kann der Inhaber bis heute noch nicht fassen.