Weinheimer Fußgängerzone wird 50 Jahre alt

Fußgängerzonen sind innerstädtische Baumaßnahmen der Nachkriegszeit, oft entstanden beim Wiederaufbau zerstörter Innenstädte. In Deutschland wurde am 9. November 1963 die Treppenstraße in Kassel für den Fußgängerverkehr eröffnet und gilt als erste deutsche Fußgängerzone. Sie ging aus einem Wiederaufbau-Wettbewerb von 1947 hervor, da die Kasseler Innenstadt von Bombenabwürfen stark beschädigt war. Weitere Städte folgten in den 1950er-, hauptsächlich aber in den 1960er-Jahren.