Blaulicht

Weinheimer Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Die Masche ist nicht neu, aber Betrüger versuchen es immer wieder. Zuletzt häufen sich Anrufe falscher Polizeibeamter bei Menschen in Weinheim und Umgebung. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich verhalten soll.

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen von Kriminellen angerufen. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte aus. Foto: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Immer wieder werden vor allem ältere Menschen von Kriminellen angerufen. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte aus.

Weinheim. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen im Raum Weinheim. Unbekannte geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen, an Geld oder Wertsachen zu kommen.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt. Hinweise nimmt die Dienststelle unter Telefon 06201/10030 entgegen. Verdächtige Anrufe oder Betrugsversuche in anderen Orten sollen beim jeweils zuständigen Polizeirevier gemeldet werden.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Betroffene sollten die vermeintlichen Anrufer nicht zurückrufen, sondern eine Vertrauensperson unter einer bekannten Nummer kontaktieren. Außerdem gelte: keine Auskünfte zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen geben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Wer einen Anruf für verdächtig hält, soll die Polizei informieren. Opfer sollten sich in jedem Fall an die Polizei wenden.

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