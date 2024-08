Aktuelle Betrugsversuche rund um Weinheim

Aktuell kommt es im Bereich Weinheim vermehrt zu Betrugsversuche durch sogenannte "falsche Polizeibeamte". Hierbei versuchen die Täter ihre Opfer am Telefon dazu zu bringen, Geld oder Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, welcher sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt. Während des Telefonats geben die Täter derzeit an, dass ein naher Angehöriger einen Unfall verursacht hätte und lediglich durch die Zahlung einer Kaution einer Gefängnisstrafe entgehe.