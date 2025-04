Wildkräuterspaziergang in Weinheim mit Wildkräuterexpertin Dorisa Winkenbach

Weinheim. Passender geht es gar nicht: Wer für die Osterfeiertage die berühmte „Grüne Soße“ aus frisch gewachsenen und selbst gesammelten Wildkräutern zusammenstellen will, kann am Donnerstag, 10. April, unter fachkundiger Anleitung die passenden Kräuter sammeln – und erfährt auch noch alles zur Zubereitung. Denn an diesem Abend bietet Wildkräuterexpertin Dorisa Winkenbach von 17 Uhr bis 19 Uhr einen passenden vor-österlichen Wildkräuterspaziergang an. Die Teilnehmer sammeln die Zutaten bei einem Spaziergang. Es gilt zu entdecken, zu betrachten, zu bestimmen, zu unterscheiden. Dabei spielen Signatur, Standort und die Pflanzengemeinschaft eine Rolle. Welche sind essbar, wann, wie und wie viel? Wofür sind sie hilfreich?