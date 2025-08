Laudenbach: Diakon Pierre Gerodez im Gottesdienst offiziell entpflichtet

Nach über 21 Jahren als Diakon in den Bachgemeinden wurde Pierre Gerodez am vergangenen Sonntag mit einem feierlichen Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet – zumindest offiziell, denn sein diakonales Wirken wird, wenn auch in reduzierter Form, weitergehen.