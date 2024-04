Die Weinheimer Cheerleader „Royals“ der TSG 1862 Weinheim waren bei den CCA Spring Cheer Masters in Heidelberg mit 55 Aktiven und zehn Betreuern am Start. Insgesamt fast 1000 Teilnehmer zeigten in der ausverkauften ISSW Halle in verschiedenen Kategorien Cheerleading auf hohem Niveau. Neben den PeeWees, Juniors und Seniors startete auch wieder ein Fünfer Group Stunt für Weinheim. Und alle Weinheimer durften sich nach monatelanger Vorbereitung über tolle Platzierungen freuen.

Freude über Platz zwei ist riesig

Auch das Junior All Girl Team, die Royal Sparkles, 15 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren überzeugten. Nach vielen Umstellungen durch Verletzungen und Krankheit in den Vorbereitungswochen zeigten sie ein wirklich tolles Programm und wurden am Ende mit Platz drei in ihrer Kategorie belohnt.

Als letztes Team der Royals gingen an diesem Tag die Seniors an den Start. Nach mehr als 15 Jahren startete die Mannschaft nicht als reines Frauenteam. Seit einigen Monaten wird das Team durch einen Mann verstärkt. Dadurch stand nicht nur ein Wechsel der Kategorie an, auch der Teamname Royal Queens wurde kurzerhand in Royals Brilliants geändert. Und was die Mannschaft dann auf die Matte zauberte, machte dem Namen alle Ehre. Eine tolle Routine mit hohem Schwierigkeitsgrad wurde fast fehlerfrei gezeigt und erhielt viel Applaus der zahlreichen Cheerleading-Fans in der Halle. A m Ende stand der sensationelle Sieg in der Team Wertung Senior Coed. Alle Teams der Royal Cheerleader platzierten sich in den Top 3 ihrer jeweiligen Kategorie und wurden von den mitgereisten 140 Fans ausgiebig gefeiert. at