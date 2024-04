A-Klasse: Duell der Trainings-Nachbarn in Weinheim

„Wenn ich hier taktisch etwas einstudieren möchte, dann sehen sie das auf der anderen Seite natürlich“, berichtet United-Trainer Nedim Özbek. Was TSG-Coach Andreas Dörrlamm aus den Trainingseindrücken des Nachbarn ausgespäht hat, wird sich am Sonntag zeigen. Dann treten die beiden Clubs nämlich gegeneinander an.

Und Özbek hat mit seiner Elf noch einiges vor: „Als ich hier angetreten bin, hatte ich Platz drei im Auge, da damals die erste Mannschaft von Amicitia Viernheim noch abstiegsgefährdet war.“ Das hat sich nun verändert: Nach der Winterpause haben die Südhessen in der Landesliga einen Zwischenspurt hingelegt, was den Weg für die zweite Mannschaft in die Kreisliga freimachen könnte. Somit könnte es für die Clubs ab Platz drei in der A-Klasse nur noch um die goldene Ananas gehen. „Dennoch will ich unter den ersten Fünf bleiben“, zeigt sich der 48-Jährige ehrgeizig.