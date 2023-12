Artur Gugenheimer und der perfekte Hochzeitstag

„Der Trainer wollte mal was Neues ausprobieren“, sagt Artur Gugenheimer zu seinem geglückten Ausflug in die Sturmspitze. Normal im zentralen Mittelfeld heimisch, durfte der 26-Jährige am Sonntag im A-Klassen-Spiel seines TSV Sulzbach beim Mannheimer FC Phönix in vorderster Front ran – und sorgte mit seinem 1:1 kurz nach der Pause für einen wichtigen Wendepunkt im bis dahin nicht wirklich berauschenden Sulzbacher Spiel. Nach schönem Anspiel von Fidan Haxhijaj hatte Gugenheimer halbrechts freie Fahrt und blieb vor dem Tor eiskalt.