B-Klasse: Leutershausen II verliert Spiel und Tabellenführung

Am neunten Spieltag der Fußball-B-Klasse hat es den zuvor noch ungeschlagenen Spitzenreiter FV Leutershausen II erwischt: Beim Vierten, SV Sandhofen, unterlag die Elf von Trainer Dominic Sättele mit 0:2 und büßte damit zugleich die Tabellenführung ein. „Das war heute einfach viel zu wenig, wir haben das Spiel offenbar zu locker genommen. Die Niederlage war deshalb auch völlig verdient“, bilanzierte Spielleiter Marcel Fischer. Die Sättele-Elf habe offensiv so gut wie nicht stattgefunden, monierte Fischer – und sich in den entscheidenden Momenten „doch recht dämlich angestellt“. Dies habe sowohl für Helms Platzverweis (66.) als auch für den Foulelfmeter zum 0:2 durch Vogeley aus Sicht des FVL gegolten. Für die kommenden Aufgaben hofft der Funktionär nun, „dass die Mannschaft die richtigen Lehren aus dieser Niederlage zieht“.