Die Minigolf-Anlage in Weinheim lockt Laien und Profis

Bis zu 3000 verschiedene. Die Spieler, die sich am Samstag und Sonntag in Weinheim maßen, ein paar Hundert. Auf dem Markt sind derzeit um die 25 000 – von hart bis weich, von Acryl bis Rotationsball,

Neben der familiären Atmosphäre durch die vielen Stammgäste auch die Tatsache, dass der 1. MC Weinheim neben der gängigen und technisch anspruchsvolleren Eternitanlage auch eine Betonanlage mit größeren Bahnen, die auch betreten werden dürfen, hat. Damit richtet Weinheim auch das größte Turnier in Deutschland aus, sowohl was die Bahnen, als auch die Teilnehmerzahl betrifft. In der Region hat nur Bensheim noch Betonbahnen, für die nächste Anlage in Baden muss man schon nach Offenburg fahren.