Große Freude herrschte beim jüngeren der beiden Tischtennis-Schulteams des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Weinheim. Beim Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ erkämpfte sich die DBS in Freiburg den Titel der Altersklasse IV.

Nach dem Erfolg im Januar beim Kreisfinale in Hockenheim war das Regierungspräsidiumsfinale in Walldorf im Februar eigentlich schon Endstation für das DBS-Team. Denn dort gelang der Vertretung des Werner-Heisenberg-Gymnasium eine Revanche für die Niederlage auf Kreisebene. Doch die Schüler des WHG waren zum Landesfinale alle im Ski-Landheim, sodass die DBS gerne nachrückte. Die vier Schüler zeigten an ihrem „schulfreien“ Tag eine tolle Leistung und präsentierten sich als gute Weinheimer Botschafter.