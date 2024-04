Gibt es doch noch ein Happy End für den TSV Birkenau?

Dominic Sauer, Trainer des TSV Birkenau, fasste das Spielgeschehen des Badenliga „Abstiegsspiels“ nach dem fast schon dramatischen 25:24-Sieg seiner Mannschaft gegen den TSV Knittlingen fast entspannt zusammen: „Das sind die Spiele weshalb man in die Halle geht“, sagte Sauer, der mit seiner ruhigen und besonnenen Art auch während der 60 Minuten die Hektik etwas von seinen Spielern nahm. Für die meisten der 200 Zuschauer hatte das Spielgeschehen eher Herzinfarkt-Potenzial, denn an Spannung und Dramatik waren die 60 Handballminuten am Samstagabend in der Langenberghalle kaum zu überbieten.