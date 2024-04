HSG gewinnt, aber diese beiden Punkte sind teuer erkauft

Ohne Drei und mit einigen angeschlagenen Spielerinnen mussten die als Verbandsliga-Meister bereits feststehenden Handballerinnen der HSG Weinheim/Oberflockenbach am Samstag bei der TG Pforzheim ran. Klare Zielsetzung: zwei weitere Punkte. Bereits angeschlagen stellten sich die Rot-Blauen auf ein Kampfspiel ein und mussten nach nur 36 Sekunden gleich den Ausfall von Spielmacherin Nadine Gruber verkraften, die sich ohne gegnerisches Zutun am Knie verletzte.

Nach dieser unschönen Szene brauchten beide Teams, um ins Spiel zu finden. Die ersten Minuten waren geprägt von Unsicherheiten und technischen Fehlern. Erst nach drei Minuten gelange der HSG der erste Treffer und bis Minute acht wurde der Vorsprung auf 4:0 ausgebaut. Ab da kamen aber auch die Gastgeberinnen ins Spiel und in Minute 19 in einer bis dato torarmen Partie war beim 7:7 wieder alles offen. Ab jetzt begann ein beherzter Kampf der Al-Shawani-Schützlinge und sie ließen ihr Herz auf der Platte. Jede kämpfte und gab, was an diesem Tag möglich war. Mit nur einem Tor Vorsprung wurden beim 12:11 die Seiten gewechselt.

Weinheim tut sich schwer

Das Spiel war auch weiterhin geprägt von vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten, allerdings kamen die HSG-Damen jetzt etwas besser in Tritt. Das sonst übliche Tempospiel war an diesem Tag nicht möglich, doch der Spielaufbau funktionierte und auch die Abwehr bekam immer besseren Zugriff. Langsam, aber kontinuierlich wurde der Vorsprung auf vier Tore ausgebaut und dann auch bis fünf Minuten vor Ende der Partie sicher verwaltet. Die zweite Auszeit von Trainer Jürgen Al-Shawani setzte offenbar die letzten Reserven frei und mit schönen Kombinationen stellten die Rot-Blauen noch auf ein verdientes 25:18-Endergebnis.

Am Samstag starten die HSG-Damen in ihre englische Woche mit dem Derby gegen die HG Saase in der TSG-Halle, wo sie auf eine volle Tribüne hoffen. Am Mittwoch (24.) kommt der TSV Rintheim, ehe in Schriesheim am 27. April der Saisonabschluss wartet. kf