Es ist angerichtet: Mit dem am Ende klaren 27:18-(10:8)-Erfolg gegen Nachbar TSV Amicitia Viernheim hat die SG Heddesheim die Voraussetzung für das Top-Spiel der Handball-Badenliga geschaffen. Am Samstag ab 19.30 Uhr treten die Löwen von Trainer Frank Schmitt beim punktgleichen TV Hardheim an, der Heddesheim im Hinspiel knapp mit 27:26 bezwang. Am drittletzten Spieltag dürfte es das entscheidende Spiel um die Badenliga-Meisterschaft werden. Die Hardheimer hatten am Samstag überraschend spielfrei, weil Gegner und Schlusslicht TSG Dossenheim die Parie „wegen zu weniger Spieler“ kampflos abgab.