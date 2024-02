SG Leutershausen gewinnt Handball-Krimi gegen Oppenweiler

"Oh, wie ist das schön“, schallte es am Samstagabend aus den Lautsprecherboxen. Die Zuschauer in der proppevollen Leutershausener Heinrich-Beck-Halle hielt es schon seit der 55. Minute des Spitzenspiels der 3. Handball-Liga Süd zwischen der heimischen SGL und dem Tabellenzweiten, HC Oppenweiler/Backnang, nicht mehr auf den Bänken. SGL-Trainer Thorsten Schmid strahlte bis über beide Ohren, Spieler und Zuschauer des Heimteams lagen sich in den Armen. Und immer wieder skandierten sie: „Hause, Hause!“