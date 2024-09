2. Bundesliga: Der KSV Rimbach muss in den Osten

In der vergangenen Runden holten die Ringer des KSV Rimbach in der 2. Bundesliga den Vize-Meistertitel. Vor dem Start der neuen Runde will Sportwart Oliver Schmitt von einer Spitzenplatzierung als Saisonziel erst einmal nichts wissen. Die Rimbacher ringen 2024 in der frisch eingeführten Ost-Staffel und treffen deshalb auf viele neue Gegner.