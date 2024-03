"Achterbahnfahrt" in Fürth endet unentschieden

„Damit können wir, aber auch Erbach leben“, meinte HSG-Trainer Sebastian Eisenhauer und erntete Zustimmung von SVE-Abteilungsleiter Thomas Flath: „Die Punkteteilung entspricht dem Spielverlauf. In den Schlussminuten war das völlig offen, das Remis geht absolut in Ordnung.“ Einig war man sich auch, dass das Derby „richtig Spaß gemacht“ hat, wie Eisenhauer betont. Die Halle war voll, die Stimmung auf den Rängen angesichts des engen Spielverlaufs prächtig.

Die Erbacher erwischten den besseren Start, waren immer wieder über ihr schnelles Umschaltspiel erfolgreich. „Da hatten wir erst mal kein Mittel dagegen, obwohl wir genau wussten, was auf uns zukommen wird“, ärgerte sich Eisenhauer über das inkonsequente Rückzugsverhalten seiner Mannschaft. Im 30-Sekunden-Takt fielen die Tore bis zum 6:8 (8.), dann gelang es Fürth die Partie an sich zu reißen. „Wir haben besser nach hinten gearbeitet. Immer dann, wenn wir Erbach in den Positionsangriff gezwungen haben, lief es für uns“, so der HSG-Coach mit Blick auf die 10:8-Führung (12.), die auf 15:12 (23.) ausgebaut werden konnte. „In dieser Phase haben wir leider zu viele einfache Gegentore kassiert und keinen Zugriff mehr bekommen“, fand Erbachs Thomas Flath, der dann in den zweiten 30 Minuten wieder eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams sah.