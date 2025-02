Der ISC Fürth will A-Ligist bleiben

Fürth. Zwölf Punkte aus 18 Spielen und ein direkter Abstiegsplatz, dazu das Ausscheiden in der ersten Runde des Kreispokals – so lautet die Bilanz des ISC Fürth in der bisherigen Saison. Nun soll ein neuer Trainer frischen Wind in den Club bringen. Neben gleich sechs weiteren Neuzugängen verliert die Mannschaft im Gegenzug ihren Top-Torschützen. Für die Rückrunde bleibt man optimistisch.