Der SV Unter-Flockenbach ist zurückgekommen, um zu bleiben

Die Sonne strahlt am Sonntagmorgen mit den Verantwortlichen des SV Unter-Flockenbach förmlich um die Wette. Nach der wohl erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte – die erste Männermannschaft feierte den direkten Wiederaufstieg in die Hessenliga, die 1c den Aufstieg in die B-Liga, die Damen in ihrer ersten Gruppenliga-Saison die Vizemeisterschaft und die 1b der Männer mit Rang zehn die beste Platzierung seit dem Aufstieg in die Kreisoberliga – ist der Jubel über all die Erfolge bei Uwe Felber (Vorsitzender), Manager Rana Nag und deren Mitstreitern längst der Vorfreude auf die neue Spielzeit gewichen.