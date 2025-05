Der Trainer will sich mit dem Aufstieg in Trösel verabschieden

Trösel. Für die zweite Mannschaft der TG Jahn Trösel ist es das große Finale – und für Trainer Eduard Schneider gleichzeitig auch ein Abschied. Seine Mannschaft kann am Sonntag (13 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den SV Kirschhausen II am letzten Spieltag der Saison die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga D Gruppe 2 feiern. Und wie könnte sich ein Trainer besser verabschieden als mit einem Aufstieg in die Kreisliga C?